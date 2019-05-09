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Происшествия 09.05.2019 02:43

На азербайджанском судне в Каспийском море произошел пожар, пострадали 14 человек

Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.

"Пожар произошел ориентировочно в 18:30 по местному времени (17:30 мск) на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов". Во время инцидента 14 человек получили ожоги различной степени тяжести", - сообщает компания Saipem, арендующее судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Согласно сообщению, пострадавшие эвакуированы на бакинский берег посредством корабля Citadel.

Компания отмечает, что пожар на судне потушен. Возгорание произошло во время трубоукладочных работ.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАСПИЙ, СУДНО, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]