На азербайджанском судне в Каспийском море произошел пожар, пострадали 14 человек

Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
"Пожар произошел ориентировочно в 18:30 по местному времени (17:30 мск) на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов". Во время инцидента 14 человек получили ожоги различной степени тяжести", - сообщает компания Saipem, арендующее судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".
Согласно сообщению, пострадавшие эвакуированы на бакинский берег посредством корабля Citadel.
Компания отмечает, что пожар на судне потушен. Возгорание произошло во время трубоукладочных работ.
Ф.Исазаде
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