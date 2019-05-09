В Париже обеспокоены решением Ирана по СВПД и опасаются эскалации кризиса

Париж выражает обеспокоенность решением Тегерана о прекращении выполнения ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщают французские СМИ со ссылкой на МИД Франции.

Согласно сообщению министерства, Париж призывает не допустить любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации.

"Важно избегать любых действий, которые могут помешать выполнению обязательств сторонами, которые в настоящее время участвуют в соглашении, или тех действий, которые могут привести к эскалации", - приводят СМИ выдержки из заявления ведомства.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будут вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - заявил Х.Рухани.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.