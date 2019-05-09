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Дальнее зарубежье 09.05.2019 10:11

Трамп продлил на год санкции против Дамаска

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о продлении на год санкций против Сирии.

В сообщении, опубликованном Белым домом, президент отмечает, что "решил продлить на год режим чрезвычайного положения (предусматривающего санкции - ИФ) введенный в связи с действиями властей Сирии". Этот режим был введен еще в 2004 году. В последующие годы в него включали все новые ограничительные меры.

"Действия сирийского режима и его политика, в том числе - по вопросу химоружия, поддержки террористических группировок, а также - препятствование нормальному функционированию правительства Ливана, продолжает порождать экстремизм и представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - отмечается в заявлении.

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Тэги: США, СИРИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]