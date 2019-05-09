Трамп продлил на год санкции против Дамаска

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о продлении на год санкций против Сирии.

В сообщении, опубликованном Белым домом, президент отмечает, что "решил продлить на год режим чрезвычайного положения (предусматривающего санкции - ИФ) введенный в связи с действиями властей Сирии". Этот режим был введен еще в 2004 году. В последующие годы в него включали все новые ограничительные меры.

"Действия сирийского режима и его политика, в том числе - по вопросу химоружия, поддержки террористических группировок, а также - препятствование нормальному функционированию правительства Ливана, продолжает порождать экстремизм и представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - отмечается в заявлении.