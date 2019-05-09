Число участников акции "Бессмертный полк" увеличивается с каждым годом, и желающих принять участие в этих шествиях будет все больше, считает сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"Участников шествия становится все больше. Если в прошлом году, в целом, по России, участвовали 14 млн человек, то в этом году ожидается участие 16 млн ", - сказал "Интерфаксу" Г.Иванов, являющийся автором идеи акции "Бессмертный полк".

Он отметил, что самым многочисленным шествием традиционно является акция в Москве. "В 2018 году в шествии в столице приняли участие около 1,2 млн человек. Думаю, что в этом году будет не меньше", - сказал собеседник агентства.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что В.Путин вновь примет участие в марше "Бессмертного полка". Он напомнил, что в предыдущие годы президент всегда принимал участие в этой акции, которая завершается проходом колонны по Красной площади.

В.Путин участвовал в шествиях "Бессмертного полка" четыре года подряд. Он выходил на эту акцию с портретом отца-фронтовика. Президент ранее рассказывал, что принял это решение спонтанно, в последний момент. В.Путин неоднократно подчеркивал, что категорически против придания акции "Бессмертный полк" какого-то официального характера.

По информации официального сайта движения, в российской столице шествие пройдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверская и Тверская-Ямская, через Охотный ряд, Манежную и Красную площади. Далее колонна шествия распределяется по Кремлевской набережной, Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.

Г.Иванов также отметил, что расширяются масштабы акции в других странах мира. "В этом году шествия "Бессмертного полка" проводятся в 110 странах", - сказал он.

В свою очередь, в департаменте культуры столицы сообщили "Интерфаксу", что "Центральным общественным событием станет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, которое по традиции станет самым массовым и в стране, и в мире: ожидается, что в нем примет участие свыше 700 тыс. человек".

По его словам, сбор участников начнется на Тверской улице, 1-й Тверской-Ямской и Ленинградском проспекте от станции метро "Динамо" с 14:00, начало шествия - в 15:00.

Первое шествие "Бессмертного полка" состоялось 9 мая 2012 года в Томске. Ровно семь лет назад в акции приняли участи 6 тыс. человек. Самые массовые шествия проводятся в Москве с 2015 года. Четыре года назад в колоннах "Бессмертного полка" в российской столице прошли около 500 тыс. человек.