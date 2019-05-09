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Внутренняя политика 09.05.2019 10:59

Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии по случаю Победы над фашизмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 74-й годовщине Победы над фашизмом.

Глава государства возложил венок к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову.

И.Алиев также встретился с ветеранами Великой отечественной войны.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОБЕДА, ПРАЗДНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]