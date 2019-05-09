Госсекретарь США отменил второй зарубежный визит за неделю

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный на четверг визит в Гренландию, чтобы вернуться в Вашингтон на фоне растущей напряженности в американо-иранских отношениях, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Госдеп США.

Гренландия должна была стать последней страной, которую М.Помпео планировал посетить в ходе тура по Европе. Накануне госсекретарь США побывал в Лондоне, где встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой британского МИД Джереми Хантом.

Это уже вторая поездка, которую М.Помпео отменил за неделю. Ранее он неожиданно отменил визит в Германию, где его должна была принять канцлер ФРГ Ангела Меркель. Вместо этого госсекретарь США направился с необъявленным визитом в Ирак, где он проинформировал власти об угрозе со стороны Ирана и потребовал более эффективно обеспечивать безопасность находящихся в стране американцев.

В минувшую среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из "ядерной сделки" США. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.