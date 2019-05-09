Президент Алиев принял участие в открытии первого центра DOST

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению DOST при министерстве труда и социальной защиты населения и первого административного здания центра DOST в Ясамальском районе Баку.

Глава государства ознакомился с созданными в центре условиями.

Ф.Исазаде