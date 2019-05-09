Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в стремлении присвоить себе совместную победу всех стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и назвал восточные украинские территории "форпостом мирной объединенной Европы".
"Мы в отличие от Москвы не собираемся приватизировать совместную победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет право монополизировать победу над нацизмом, а тем более, использовать ее, эту победу для апологии своей имперской политики", - сказал П.Порошенко во время акции "Первая минута мира" в Киеве.
В обращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне он также отметил, что именно на территории Украины были разгромлены отборные воинские соединения нацистов и окончательно решилась судьба войны и общей победы антигитлеровской коалиции.
П.Порошенко подчеркнул, что "человеческое измерение цены этой победы - миллионы жизней наших земляков, не вернувшихся с фронтов, концлагерей, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы. Вечная и светлая память погибшим".
По его словам, сегодня "восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы". "Убежден: вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте", - заявил президент Украины.
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