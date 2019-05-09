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СНГ 09.05.2019 12:58

Президент Украины обвиняет Россию в стремлении "приватизировать" Победу

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в стремлении присвоить себе совместную победу всех стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и назвал восточные украинские территории "форпостом мирной объединенной Европы".

"Мы в отличие от Москвы не собираемся приватизировать совместную победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет право монополизировать победу над нацизмом, а тем более, использовать ее, эту победу для апологии своей имперской политики", - сказал П.Порошенко во время акции "Первая минута мира" в Киеве.

В обращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне он также отметил, что именно на территории Украины были разгромлены отборные воинские соединения нацистов и окончательно решилась судьба войны и общей победы антигитлеровской коалиции.

П.Порошенко подчеркнул, что "человеческое измерение цены этой победы - миллионы жизней наших земляков, не вернувшихся с фронтов, концлагерей, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы. Вечная и светлая память погибшим".

По его словам, сегодня "восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы". "Убежден: вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте", - заявил президент Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЙНА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]