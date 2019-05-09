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09.05.2019 12:22

Глава Минобороны Азербайджана встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг в Баку встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск (Азербайджана и Армении – ИФ), итогах проведенных мониторингов и урегулировании (карабахского – ИФ) конфликта»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]