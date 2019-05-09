Глава Минобороны Азербайджана встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг в Баку встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск (Азербайджана и Армении – ИФ), итогах проведенных мониторингов и урегулировании (карабахского – ИФ) конфликта»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде