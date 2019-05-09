Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту взрыва на судне в Каспийском море

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту взрыва на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, в результате которого 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.

«Дело возбуждено по статье 162.1 (Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека) УК Азербайджана. Оно ведется следственным управлением по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры республики», - говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.

В заявлении отмечается, что по факту создана следственная группа из опытных сотрудников Генпрокуратуры и МЧС.

«В настоящее время, при участии экспертов и специалистов Центра судебной экспертизы Минюста, МЧС, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ведутся следственно-оперативные мероприятия по изучению причин и других деталей взрыва на судне»,- говорится в сообщении.

По предварительной версии, взрыв произошел во время ремонтных работ устранению неполадок в технологическом оборудовании.

Как сообщалось ранее, взрыв, повлекший пожар на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" произошел 8 мая ориентировочно в 18:30 по местному времени (17:30 мск). Во время инцидента 14 человек получили ожоги различной степени тяжести, среди которых граждане зарубежных государств.

Судно "Исрафил Гусейнов" находится на балансе ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и арендуется компанией Saipem.

Компания отмечает, что пожар на судне потушен. Возгорание произошло во время трубоукладочных работ.

Ф.Исазаде