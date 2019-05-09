Перехват американского ударного беспилотника попал на видео - СМИ

Видео перехвата и сопровождения американского ударного беспилотника опубликовано в сети Интернет в четверг.

В частности, судя по видео, размещённому на портале "Вести Крым", съёмка велась из кабины истребителя Воздушно-космических сил России.

На кадрах можно видеть MQ-9 Reaper - разведывательный ударный беспилотный летательный аппарат американского производства.

О месте и времени съёмки не сообщается.

MQ-9 Reaper (в переводе с английского "жнец", отсыл к выражению Grim Reaper: "мрачный жнец", смерть) создан на основе MQ-1 Predator. Оснащён турбовинтовым двигателем, который позволяет развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок - 13 тыс. метров. Максимальная продолжительность полёта БПЛА MQ-9 Reaper - 24 часа.

Эксплуатируется в ВВС США, ВМС США, ВВС Великобритании.