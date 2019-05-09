Сотрудники полиции в Тбилиси задержали на территории парка Ваке (бывший парк Победы) мужчину, который пытался ударить древком флага участника акции "Бессмертный полк", сообщают в четверг грузинские СМИ.

В МВД Грузии сообщили журналистам, что мужчина задержан за мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

Ранее в четверг на территории парка был задержан участник акции "Бессмертный полк" за использование запрещенной законом советской символики - флага СССР и еще один человек - участник проходящей параллельно контракции - за хулиганство.

По сообщениям СМИ, акции "Бессмертный полк" в Батуми пытались препятствовать представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", в результате чего возникла словесная перепалка. Полиции удалось не допустить столкновения оппонентов.

Противники проведения акции "Бессмертный полк" в Грузии считают, что данное мероприятие организовано пророссийскими силами. Между тем, организаторы "Бессмертного полка" в грузинских городах в беседах с журналистами отрицают какую-либо свою связь с Россией.