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Регион 09.05.2019 16:57

Полиция в Тбилиси задержала еще одного человека за оскорбление участников акции "Бессмертный полк"

Сотрудники полиции в Тбилиси задержали на территории парка Ваке (бывший парк Победы) мужчину, который пытался ударить древком флага участника акции "Бессмертный полк", сообщают в четверг грузинские СМИ.

В МВД Грузии сообщили журналистам, что мужчина задержан за мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

Ранее в четверг на территории парка был задержан участник акции "Бессмертный полк" за использование запрещенной законом советской символики - флага СССР и еще один человек - участник проходящей параллельно контракции - за хулиганство.

По сообщениям СМИ, акции "Бессмертный полк" в Батуми пытались препятствовать представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", в результате чего возникла словесная перепалка. Полиции удалось не допустить столкновения оппонентов.

Противники проведения акции "Бессмертный полк" в Грузии считают, что данное мероприятие организовано пророссийскими силами. Между тем, организаторы "Бессмертного полка" в грузинских городах в беседах с журналистами отрицают какую-либо свою связь с Россией.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]