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Дальнее зарубежье 09.05.2019 17:38

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3"

Соединенные Штаты в четверг осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3" (Minuteman III), сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 10:39 мск (00:39 по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Командование глобального удара ВВС США сообщило, что целью испытаний МБР является подтверждение и проверка "эффективности, готовности и точности системы вооружений".

Это уже третье испытание "Минитмен-3" в текущем году. Предыдущие были проведены 6 февраля и 1 мая. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были осуществлены три успешных испытательных пуска МБР "Минитмен-3" - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле прошлого года испытание завершилось неудачей. Во время полета ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

"Минитмен-3" с дальностью действия 12 тыс. км стоит на вооружении американских стратегических сил с 1970 года. Она является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и авиабазе Майнот (штат Северная Дакота). Ракеты подвергаются регулярной модернизации. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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