Соединенные Штаты в четверг осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3" (Minuteman III), сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Ракета была запущена в 10:39 мск (00:39 по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.
Командование глобального удара ВВС США сообщило, что целью испытаний МБР является подтверждение и проверка "эффективности, готовности и точности системы вооружений".
Это уже третье испытание "Минитмен-3" в текущем году. Предыдущие были проведены 6 февраля и 1 мая. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были осуществлены три успешных испытательных пуска МБР "Минитмен-3" - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле прошлого года испытание завершилось неудачей. Во время полета ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.
"Минитмен-3" с дальностью действия 12 тыс. км стоит на вооружении американских стратегических сил с 1970 года. Она является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и авиабазе Майнот (штат Северная Дакота). Ракеты подвергаются регулярной модернизации. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.
Армения и Азербайджан обсуждают возможность обмена по принципу "всех на всех" - Тоноян
Допдоходы в госбюджет Азербайджана за 4 месяца составили 400 млн манатов - Алиев
Глава Минобороны Азербайджана встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Цены на нефть растут на данных о запасах в США, Brent - около $70,3 за баррель
SIF на развитие садоводства в Азербайджане выдал льготных кредитов на 47 млн манатов
Все участники сделки ОПЕК+ приглашены на мониторинговый комитет в Джидду
Президент Алиев принял участие в панихиде известного азербайджанского композитора Арифа Меликова
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту взрыва на судне в Каспийском море
На азербайджанском судне в Каспийском море произошел пожар, пострадали 14 человек
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell поддержала проведение выставки посвященной ветеранам
В Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019» под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР