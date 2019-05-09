Допдоходы в госбюджет Азербайджана за 4 месяца составили 400 млн манатов - Алиев

Дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана в январе-апреле 2019 года составили порядка 400 млн манатов, заявил президент Ильхам Алиев.
"Из этих средств 270 млн манатов были обеспечены министерством налогов, свыше 100 млн манатов - по линии Государственного таможенного комитета", - сказал И.Алиев в четверг в ходе выступления в церемонии открытия Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению DOST при министерстве труда и социальной защиты населения и первого административного здания центра DOST в Баку.
Глава государства также отметил, что в целом в республике планируется открытие 31 центра DOST, в каждом из которых будут работать 100-150 человек.
И.Алиев подчеркнул, что в стране будут продолжены реформы в сфере социальной политики, которая является одной из приоритетных направлений для правительства.
Ф.Исазаде
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