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Внутренняя политика 09.05.2019 14:39

Допдоходы в госбюджет Азербайджана за 4 месяца составили 400 млн манатов - Алиев

Дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана в январе-апреле 2019 года составили порядка 400 млн манатов, заявил президент Ильхам Алиев.

"Из этих средств 270 млн манатов были обеспечены министерством налогов, свыше 100 млн манатов - по линии Государственного таможенного комитета", - сказал И.Алиев в четверг в ходе выступления в церемонии открытия Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению DOST при министерстве труда и социальной защиты населения и первого административного здания центра DOST в Баку.

Глава государства также отметил, что в целом в республике планируется открытие 31 центра DOST, в каждом из которых будут работать 100-150 человек.

И.Алиев подчеркнул, что в стране будут продолжены реформы в сфере социальной политики, которая является одной из приоритетных направлений для правительства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЮДЖЕТ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]