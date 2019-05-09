Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Франция с самого начала была очень твердо привержена ядерному соглашению, которое мы подписали и по которому вели переговоры", - заявил Э.Макрон в четверг журналистам в румынском городе Сибиу, куда прибыл на неформальный саммит ЕС.

По его словам, СВПД не является полным, и его следует дополнить с расчетом на период после 2025 года, отслеживая деятельность Ирана в баллистической области и с учетом действий этой страны в регионе.

"Но мы желаем сохранить СВПД, то есть соглашение 2015 года. Его нужно сохранить. Иран должен остаться в этом соглашении. И мы должны сделать все, чтобы так было", - сказал Э.Макрон.