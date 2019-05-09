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Дальнее зарубежье 09.05.2019 19:43

КНДР, предположительно, провела пуск двух ракет малой дальности - Сеул

Северная Корея, вероятно, ранее в четверг запустила две ракеты малой дальности, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Согласно заявлению южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, пуск был осуществлен из западной северокорейской провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении в 16:30 по местному времени (10:30 мск).

Пятью днями ранее КНДР, по информации южнокорейской стороны, запустила несколько ракет малой дальности в Японское море. Тогда южнокорейские эксперты не исключили, что Пхеньян запустил баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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Тэги: КНДР, ПУСК, РАКЕТЫ, ТИП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]