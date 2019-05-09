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СНГ 09.05.2019 20:25

Власть в Белоруссии невозможно свергнуть - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность развития событий в его стране по сирийскому или венесуэльскому сценарию, заявив, что эти попытки в Белоруссии уже потерпели крах.

"Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в Сирии, Ливии и других государствах", - сказал А.Лукашенко после торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Президента цитирует госагентство "БелТА".

По словам главы государства, власти Белоруссии не просто предвидели, как будут развиваться конфликты в разных точках планеты, но так или иначе сами пережили эти события.

"Все это мы пережили. По-моему, в 2010 году была последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните штурм Дома правительства. К резиденции президента побоялись подойти. Мы все это пережили: и гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство", - сказал президент.

По словам А.Лукашенко, протестные настроения в стране, которые могли обернуться столкновениями, удалось вовремя пресечь. "Мы, как сейчас уже видно, спасли свою страну. Даже если мы завтра уйдем на пенсию, мы можем сказать своим детям: берите, живите спокойно и мирно. Даже богатые, расположенные рядом государства думают: а что оставить детям? Мы этого избежали, поэтому нам это уже не страшно. Но об этом надо думать всегда, и мы это держим в уме", - резюмировал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЛАСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]