Власть в Белоруссии невозможно свергнуть - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность развития событий в его стране по сирийскому или венесуэльскому сценарию, заявив, что эти попытки в Белоруссии уже потерпели крах.

"Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в Сирии, Ливии и других государствах", - сказал А.Лукашенко после торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Президента цитирует госагентство "БелТА".

По словам главы государства, власти Белоруссии не просто предвидели, как будут развиваться конфликты в разных точках планеты, но так или иначе сами пережили эти события.

"Все это мы пережили. По-моему, в 2010 году была последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните штурм Дома правительства. К резиденции президента побоялись подойти. Мы все это пережили: и гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство", - сказал президент.

По словам А.Лукашенко, протестные настроения в стране, которые могли обернуться столкновениями, удалось вовремя пресечь. "Мы, как сейчас уже видно, спасли свою страну. Даже если мы завтра уйдем на пенсию, мы можем сказать своим детям: берите, живите спокойно и мирно. Даже богатые, расположенные рядом государства думают: а что оставить детям? Мы этого избежали, поэтому нам это уже не страшно. Но об этом надо думать всегда, и мы это держим в уме", - резюмировал президент.