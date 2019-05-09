Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", - отметил он.

"Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сообщил Д.Песков.

"Президент также поздравил участников совещания с Днем Победы", - сказал пресс-секретарь, отметив, что также "состоялся и обмен мнениями по ряду актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня"

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД РФ Владимир Колокольцев, МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директоры ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.