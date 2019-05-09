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Регион 09.05.2019 21:45

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию вокруг иранской "ядерной сделки" - Песков

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", - отметил он.

"Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сообщил Д.Песков.

"Президент также поздравил участников совещания с Днем Победы", - сказал пресс-секретарь, отметив, что также "состоялся и обмен мнениями по ряду актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня"

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД РФ Владимир Колокольцев, МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директоры ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОВБЕЗ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]