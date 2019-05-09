Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", - отметил он.
"Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сообщил Д.Песков.
"Президент также поздравил участников совещания с Днем Победы", - сказал пресс-секретарь, отметив, что также "состоялся и обмен мнениями по ряду актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня"
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД РФ Владимир Колокольцев, МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директоры ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Глава Азербайджана возложил венок к могиле экс-президента страны
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения и Азербайджан обсуждают возможность обмена по принципу "всех на всех" - Тоноян
Турецкий Petkim увеличил в I квартале чистую прибыль на 14%
Минналогов Азербайджана в январе-апреле зарегистрировало свыше 36,5 тыс. налогоплательщиков
ЦБ Азербайджана планирует 13 мая на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Трое из пострадавших при взрыве на судне «Исрафил Гусейнов» на Каспии находятся в критическом состоянии – Минздрав Азербайджана
Google представила новую версию умного дисплея для дома
Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Татары Азербайджана приняли участие в праздновании 74-летия Победы в ВОВ
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР