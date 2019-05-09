Президент Алиев принял участие в панихиде известного азербайджанского композитора Арифа Меликова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает в четверг участие в траурной церемонии прощания с выдающимся композитором Арифом Меликовым, сообщает сайт главы государства.

Церемония проходит в здании Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Ф.Исазаде