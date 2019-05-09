Сирийская армия продвигается к Идлибу - СМИ

В Сирии правительственные войска изгнали мятежников из поселения Калаат аль-Мадик, расположенного на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на близких к оппозиции наблюдателей.

Сирийские СМИ сообщают, что правительственные войска освободили не только поселение Калаат аль-Мадик, но и две прилегающие к нему деревни.

За день до этого сирийские войска установили контроль над поселением Кфар Набуда, расположенном неподалеку в провинции Хама.

Таким образом, отмечает агентство, сирийские правительственные войска с прошлой недели продвигаются глубже в сторону провинции Идлиб - последнего крупного оплота мятежников в Сирии.