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Дальнее зарубежье 09.05.2019 18:38

Сирийская армия продвигается к Идлибу - СМИ

В Сирии правительственные войска изгнали мятежников из поселения Калаат аль-Мадик, расположенного на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на близких к оппозиции наблюдателей.

Сирийские СМИ сообщают, что правительственные войска освободили не только поселение Калаат аль-Мадик, но и две прилегающие к нему деревни.

За день до этого сирийские войска установили контроль над поселением Кфар Набуда, расположенном неподалеку в провинции Хама.

Таким образом, отмечает агентство, сирийские правительственные войска с прошлой недели продвигаются глубже в сторону провинции Идлиб - последнего крупного оплота мятежников в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ПРОДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]