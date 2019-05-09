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Запуск ракет КНДР осложняет диалог Пхеньяна и Сеула - президент Южной Кореи

Новый запуск ракет Северной Кореей вносит значительные сложности в диалог Пхеньяна и Сеула, заявил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Подобные действия Пхеньяна "делают диалог значительно более сложным", заявил Мун Чжэ Ин в интервью южнокорейской телерадиовещательной корпорации KBS.

Запуск северокорейских ракет не нарушает какие-либо межкорейские договоренности в военной сфере. В то же время, еще рано говорить о том, не является ли он нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, отметил президент Южной Кореи.

По мнению Мун Чжэ Ина, пуском Северная Корея хотела выразить свое недовольство проблемами в переговорах с США после безрезультатного саммита в Ханое.

"Я думаю, что таким образом они выражали недовольство, но действовали очень осторожно, чтобы не навредить атмосфере переговоров", - сказал Мун Чжэ Ин.

Южная Корея и США полагают, что КНДР запустила в четверг ракеты малой дальности, отметил он.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что Пхеньян, предположительно, провел пуск двух ракет малой дальности.

Согласно заявлению южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, пуск был осуществлен из западной северокорейской провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении в 16:30 по местному времени (10:30 мск).

Пятью днями ранее КНДР, по информации южнокорейской стороны, запустила несколько ракет малой дальности в Японское море. Тогда южнокорейские эксперты не исключили, что Пхеньян запустил баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]