Помпео потребовал освобождения вице-спикера венесуэльского парламента

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Венесуэлы незамедлительно освободить задержанного ранее вице-спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано.
"Необоснованный арест вчера вечером первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Замбрано является неприемлемым и незаконным актом, который является еще одним отражением репрессий бывшего режима (Николаса - ИФ) Мадуро", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении дипломата.
Он отметил, что "это - нападение на независимость демократически избранной законодательной власти страны, оно является частью продолжающихся попыток режима Мадуро подавить инакомыслие и свободные дебаты в Венесуэле", а также свидетельством "незаинтересованности власти в решении проблем народа Венесуэлы конституционным путем".
Как сообщил накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, Э.Самбрано был задержан в Каракасе накануне.
"Диктатура похитила вице-председателя Национальной ассамблеи руками своей политической полиции", - написал Х.Гуайдо в Твиттере.
По данным телеканала BBC, задержание Э.Самбрано провели сотрудники Sebin - Боливарианской службы национальной разведки, они доставили его в одну из тюрем Каракаса.
Э.Самбрано называют одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей неделю назад в Венесуэле.
"Один из главных участников заговора для переворота был задержан. Им придется расплатиться судом за провалившуюся попытку переворота", - сказал глава конституционной ассамблеи Диосадо Кабельо.
Ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности семерых представителей законодательной власти страны, поддержавших неудавшийся переворот, включая Э.Самбрано.
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