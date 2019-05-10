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Помпео потребовал освобождения вице-спикера венесуэльского парламента

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Венесуэлы незамедлительно освободить задержанного ранее вице-спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано.

"Необоснованный арест вчера вечером первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Замбрано является неприемлемым и незаконным актом, который является еще одним отражением репрессий бывшего режима (Николаса - ИФ) Мадуро", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении дипломата.

Он отметил, что "это - нападение на независимость демократически избранной законодательной власти страны, оно является частью продолжающихся попыток режима Мадуро подавить инакомыслие и свободные дебаты в Венесуэле", а также свидетельством "незаинтересованности власти в решении проблем народа Венесуэлы конституционным путем".

Как сообщил накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, Э.Самбрано был задержан в Каракасе накануне.

"Диктатура похитила вице-председателя Национальной ассамблеи руками своей политической полиции", - написал Х.Гуайдо в Твиттере.

По данным телеканала BBC, задержание Э.Самбрано провели сотрудники Sebin - Боливарианской службы национальной разведки, они доставили его в одну из тюрем Каракаса.

Э.Самбрано называют одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей неделю назад в Венесуэле.

"Один из главных участников заговора для переворота был задержан. Им придется расплатиться судом за провалившуюся попытку переворота", - сказал глава конституционной ассамблеи Диосадо Кабельо.

Ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности семерых представителей законодательной власти страны, поддержавших неудавшийся переворот, включая Э.Самбрано.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ВЕНЕСУЭЛА, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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