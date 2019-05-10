Пентагон и Сеул согласны в оценке, что КНДР испытала баллистические ракеты, пролетевшие сотни километров

Испытанные в четверг КНДР ракеты преодолели более 300 км, причём летели по баллистической траектории, заявили в Пентагоне.
Представитель Пентагона Дейв Истберн пояснил в заявлении, что Северная Корея испытала "несколько баллистических ракет", упавших в итоге в океан.
Южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что эта оценка несильно отличается от данных Сеула. По версии южнокорейского военного командования, речь шла о двух баллистических ракетах малой дальности: одна пролетела 270 км, а вторая - 420 км.
Пуски баллистических ракет в КНДР - нарушение резолюций СБ ООН.
В четверг стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично дал приказ о старте учений по испытанию "оружия большой дальности". Предполагается, что именно в ходе этих учений и были проведены пуски ракет.
Наблюдатели полагают, что такие испытания - признак того, что в Пхеньяне недовольны отсутствием прогресса на переговорах с США по денуклеаризации Корейского полуострова.
В четверг судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причём не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.
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