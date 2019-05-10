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Дальнее зарубежье 10.05.2019 09:13

Пентагон и Сеул согласны в оценке, что КНДР испытала баллистические ракеты, пролетевшие сотни километров

Испытанные в четверг КНДР ракеты преодолели более 300 км, причём летели по баллистической траектории, заявили в Пентагоне.

Представитель Пентагона Дейв Истберн пояснил в заявлении, что Северная Корея испытала "несколько баллистических ракет", упавших в итоге в океан.

Южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что эта оценка несильно отличается от данных Сеула. По версии южнокорейского военного командования, речь шла о двух баллистических ракетах малой дальности: одна пролетела 270 км, а вторая - 420 км.

Пуски баллистических ракет в КНДР - нарушение резолюций СБ ООН.

В четверг стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично дал приказ о старте учений по испытанию "оружия большой дальности". Предполагается, что именно в ходе этих учений и были проведены пуски ракет.

Наблюдатели полагают, что такие испытания - признак того, что в Пхеньяне недовольны отсутствием прогресса на переговорах с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

В четверг судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причём не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.

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Тэги: КНДР, РАКЕТЫ, ПУСКИ, ОЦЕНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]