Помпео в очередной раз угрожает Ирану решительным ответом на ущемление интересов США

Любые шаги Ирана, направленные против интересов США, вызовут ответные действия со стороны Вашингтона, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
"Режим в Тегеране должен понимать, что любые действия его самого или его сторонников любой национальности против интересов или граждан США столкнутся с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов", - говорится в поступившем в "Интерфакс" заявлении дипломата.
М.Помпео отметил, что США, их партнеры и союзники не хотят войны с Ираном, "но 40 лет убийств (Ираном - ИФ) американских солдат, нападений на американские объекты, захват американцев в заложники являются прямым напоминанием о том, что мы должны защищать себя".
Госсекретарь напомнил, что накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности в определенное время встреться и провести переговоры с руководством Ирана.
"Мы призываем режим отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своих граждан и честно вернуться за стол переговоров", - заявил Д.Трамп.
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