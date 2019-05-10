В решающем матче Лиги Европы УЕФА сыграют лондонские клубы "Челси" и "Арсенал".
"Арсенал" в четверг, после домашней победы неделю назад со счетом 3:1, в ответном полуфинале второй раз обыграл испанскую "Валенсию" уже на ее поле со счетом 4:2.
"Челси" же вновь сыграл с немецким "Айнтрахтом" в основное время вничью 1:1, на этот раз уже на своем поле. В дополнительное время в Лондоне команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказалась английская команда.
Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.
В финале другого еврокубка - Лиги чемпионов - 1 июня сыграют еще две английские команды "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
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