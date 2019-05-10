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Спорт 10.05.2019 09:03

В финале Лиги Европы будут две английские команды - "Челси" и "Арсенал"

В решающем матче Лиги Европы УЕФА сыграют лондонские клубы "Челси" и "Арсенал".

"Арсенал" в четверг, после домашней победы неделю назад со счетом 3:1, в ответном полуфинале второй раз обыграл испанскую "Валенсию" уже на ее поле со счетом 4:2.

"Челси" же вновь сыграл с немецким "Айнтрахтом" в основное время вничью 1:1, на этот раз уже на своем поле. В дополнительное время в Лондоне команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказалась английская команда.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

В финале другого еврокубка - Лиги чемпионов - 1 июня сыграют еще две английские команды "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ЛИГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]