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Дальнее зарубежье 10.05.2019 09:45

США поддерживают украинцев в определении своего будущего - Волкер

США поддерживают право украинцев на определение своего будущего, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Только украинцы могут определять своё будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур. США их полностью поддерживают", - написал К.Волкер в микроблоге Твиттер.

Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах".

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА, ВОЛКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]