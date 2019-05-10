Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп принял решение о выдвижении Патрика Шанахана на пост главы министерства обороны, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент Трамп решил выдвинуть кандидатуру Патрика Шанахана на пост министра обороны, учитывая то, какую пользу этот человек уже принес стране, и его умение руководить", - говорится в её заявлении.
В настоящее время П.Шанахан - и.о.главы Пентагона.
С.Сандерс подчеркивает, что, по мнению Д.Трампа, П.Шанахан за месяцы работы на этом посту доказал, что может эффективно руководить оборонным ведомством страны.
В прошлом П.Шанахан, среди прочего, занимал руководящие посты в компании Boeing. Его кандидату теперь должен будет утвердить сенат США. Ожидается, что проблем с этим не возникнет, так как большинство в сенате удерживают соратники Д.Трампа - республиканцы.
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