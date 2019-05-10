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Дальнее зарубежье 10.05.2019 10:04

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп принял решение о выдвижении Патрика Шанахана на пост главы министерства обороны, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп решил выдвинуть кандидатуру Патрика Шанахана на пост министра обороны, учитывая то, какую пользу этот человек уже принес стране, и его умение руководить", - говорится в её заявлении.

В настоящее время П.Шанахан - и.о.главы Пентагона.

С.Сандерс подчеркивает, что, по мнению Д.Трампа, П.Шанахан за месяцы работы на этом посту доказал, что может эффективно руководить оборонным ведомством страны.

В прошлом П.Шанахан, среди прочего, занимал руководящие посты в компании Boeing. Его кандидату теперь должен будет утвердить сенат США. Ожидается, что проблем с этим не возникнет, так как большинство в сенате удерживают соратники Д.Трампа - республиканцы.

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Тэги: США, ТРАМП, ПЕНТАГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]