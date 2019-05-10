Татары Азербайджана приняли участие в праздновании 74-летия Победы в ВОВ







9 мая представители татарской диаспоры Азербайджана приняли участие в шествии “Бессмертного полка” и торжественном мероприятии в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходившем в парке у Мемориала воинской славы в Наримановском районе Баку.

С приветствием к участникам мероприятия обратились представители Исполнительной власти Наримановского района Баку, депутаты и ветераны.

На мероприятии также выступил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, который отметил важный вклад жителей Азербайджана в борьбу с фашизмом как на полях сражения, так и в тылу.

“Мы благодарны сегодня, что эту память несет с собой такая замечательная акция как “Бессмертный полк”. Здесь находимся мы – главы диппредставительств, сотрудники посольств стран СНГ. Мы все выступаем за то, чтобы память о нашей дружбе сохранялась. Дружба с Азербайджаном будет продолжаться и впредь, воплощаясь в дальнейшее тесное сотрудничество, и всегда и везде мы будем давать отпор проявлениям фашизма, нацистской идеологии. Мы низко кланяемся нашим ветеранам”, – отметил М. Бочарников.



Затем состоялось торжественное возложение венков и цветов к Монументу павшим героям.

Представители татарской диаспоры Азербайджана – участники “Бессмертного полка” поделились своими воспоминаниями об участии их родственников в ВОВ.

Председатель Общественного объединения “Татарстан” Абас Миняшев рассказал о подвигах и героизме своего отца Абдурахмана Миняшева 1912 г.р., воевавшего на фронтах ВОВ и проявившего мужество и честь в борьбе с врагом.



Заместитель председателя Общественного объединения “Татарстан” Эмин Рамазанов отметил, что только благодаря сплоченности и дружелюбию татар, азербайджанцев и других народов бывшего СССР стало возможным завоевать победу и подарить мирное небо будущему поколению. Его бабушка – Гульсум Рамазанова 1921 г.р. во время войны работала в больницах и на нефтяных промыслах, загружая вагоны бакинской нефтью.

Э. Рамазанов также отметил подвиги Героя Советского Союза – татарина Еналиева Барыя Мусаевича, уроженца Неверкинского района Пензенской области.



Алия Хабибуллина рассказала о своем отце Мингали Хабибуллине 1904 г.р., который ушел на фронт в 1941 году и вернулся с боевыми ранениями в 1945 году.

У Алии Акмановой воевали ее отец Исмаил Акманов 1912 г.р. и дядя Исхак Акманов, который пропал без вести в 1942 году под Моздоком.



Вечная память всем падшим героям....