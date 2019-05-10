Татары Азербайджана приняли участие в праздновании 74-летия Победы в ВОВ

9 мая представители татарской диаспоры Азербайджана приняли участие в шествии “Бессмертного полка” и торжественном мероприятии в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходившем в парке у Мемориала воинской славы в Наримановском районе Баку.
С приветствием к участникам мероприятия обратились представители Исполнительной власти Наримановского района Баку, депутаты и ветераны.
На мероприятии также выступил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, который отметил важный вклад жителей Азербайджана в борьбу с фашизмом как на полях сражения, так и в тылу.
“Мы благодарны сегодня, что эту память несет с собой такая замечательная акция как “Бессмертный полк”. Здесь находимся мы – главы диппредставительств, сотрудники посольств стран СНГ. Мы все выступаем за то, чтобы память о нашей дружбе сохранялась. Дружба с Азербайджаном будет продолжаться и впредь, воплощаясь в дальнейшее тесное сотрудничество, и всегда и везде мы будем давать отпор проявлениям фашизма, нацистской идеологии. Мы низко кланяемся нашим ветеранам”, – отметил М. Бочарников.
Затем состоялось торжественное возложение венков и цветов к Монументу павшим героям.
Представители татарской диаспоры Азербайджана – участники “Бессмертного полка” поделились своими воспоминаниями об участии их родственников в ВОВ.
Председатель Общественного объединения “Татарстан” Абас Миняшев рассказал о подвигах и героизме своего отца Абдурахмана Миняшева 1912 г.р., воевавшего на фронтах ВОВ и проявившего мужество и честь в борьбе с врагом.
Заместитель председателя Общественного объединения “Татарстан” Эмин Рамазанов отметил, что только благодаря сплоченности и дружелюбию татар, азербайджанцев и других народов бывшего СССР стало возможным завоевать победу и подарить мирное небо будущему поколению. Его бабушка – Гульсум Рамазанова 1921 г.р. во время войны работала в больницах и на нефтяных промыслах, загружая вагоны бакинской нефтью.
Э. Рамазанов также отметил подвиги Героя Советского Союза – татарина Еналиева Барыя Мусаевича, уроженца Неверкинского района Пензенской области.
Алия Хабибуллина рассказала о своем отце Мингали Хабибуллине 1904 г.р., который ушел на фронт в 1941 году и вернулся с боевыми ранениями в 1945 году.
У Алии Акмановой воевали ее отец Исмаил Акманов 1912 г.р. и дядя Исхак Акманов, который пропал без вести в 1942 году под Моздоком.
Вечная память всем падшим героям....
Глава Азербайджана возложил венок к могиле экс-президента страны
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения и Азербайджан обсуждают возможность обмена по принципу "всех на всех" - Тоноян
Турецкий Petkim увеличил в I квартале чистую прибыль на 14%
Минналогов Азербайджана в январе-апреле зарегистрировало свыше 36,5 тыс. налогоплательщиков
ЦБ Азербайджана планирует 13 мая на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Трое из пострадавших при взрыве на судне «Исрафил Гусейнов» на Каспии находятся в критическом состоянии – Минздрав Азербайджана
Google представила новую версию умного дисплея для дома
Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Американцам и талибам удалось достичь "устойчивого прогресса" на переговорах в Дохе - спецпредставитель США
Девять человек погибли в результате двух взрывов в Афганистане за последние два дня - СМИ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР