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10.05.2019 09:18

В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая тысячи жителей Баку пришли к памятным местам – Мемориалу павшим в Великой Отечественной войне, памятникам и бюстам Героям той войны. Вместе с бакинцами почтить память участников Великой Отечественной войны пришли представители дипломатического корпуса, общественных организаций соотечественников, ветеранов, молодежи. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ). У большинства участников торжеств на груди красуется Георгиевская лента.

Ранее 6 мая в Доме поэзии города Сумгаита состоялось мероприятие,
посвященное этому великому празднику, 7 мая в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры состоялся концерт «Русский романс», приуроченный ко Дню Победы, а в Российском информационно-культурном центре в городе Баку открылась тематическая выставка и прошла образовательная акция «Диктант Победы».

Праздничные мероприятия проходят также в городе Гяндже. Они организованы Русской общиной города Гянджи и западного региона Азербайджана и Азербайджанской ассоциацией выпускников российских (советских) вузов.

Аналогичные мероприятия проходят во всех городах и регионах Азербайджана.

Пожалуй, самым масштабным за последние годы в Азербайджане стало шествие «Бессмертный полк», проведенное организациями российских соотечественников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]