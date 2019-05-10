В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая тысячи жителей Баку пришли к памятным местам – Мемориалу павшим в Великой Отечественной войне, памятникам и бюстам Героям той войны. Вместе с бакинцами почтить память участников Великой Отечественной войны пришли представители дипломатического корпуса, общественных организаций соотечественников, ветеранов, молодежи. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ). У большинства участников торжеств на груди красуется Георгиевская лента.
Ранее 6 мая в Доме поэзии города Сумгаита состоялось мероприятие,
посвященное этому великому празднику, 7 мая в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры состоялся концерт «Русский романс», приуроченный ко Дню Победы, а в Российском информационно-культурном центре в городе Баку открылась тематическая выставка и прошла образовательная акция «Диктант Победы».
Праздничные мероприятия проходят также в городе Гяндже. Они организованы Русской общиной города Гянджи и западного региона Азербайджана и Азербайджанской ассоциацией выпускников российских (советских) вузов.
Аналогичные мероприятия проходят во всех городах и регионах Азербайджана.
Пожалуй, самым масштабным за последние годы в Азербайджане стало шествие «Бессмертный полк», проведенное организациями российских соотечественников.
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