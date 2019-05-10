В Баку выступили артисты из Астрахани

7 мая 2019 года в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры состоялся концерт «Русский романс», приуроченный ко Дню Победы.

На концерте выступили музыканты из России – Яна Паклянова (сопрано), Юрий Эльперин (фортепиано) и струнный квартет Астраханской государственной филармонии. Прозвучали романсы Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Узеира Гаджибекова, старинные, бытовые и городские русские романсы, романсы и кинофильмов и песни о Великой Отечественной войне.

Концерт организован при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в городе Баку.