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10.05.2019 09:21

В Баку выступили артисты из Астрахани

7 мая 2019 года в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры состоялся концерт «Русский романс», приуроченный ко Дню Победы.

На концерте выступили музыканты из России – Яна Паклянова (сопрано), Юрий Эльперин (фортепиано) и струнный квартет Астраханской государственной филармонии. Прозвучали романсы Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Узеира Гаджибекова, старинные, бытовые и городские русские романсы, романсы и кинофильмов и песни о Великой Отечественной войне.

Концерт организован при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в городе Баку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]