Орхан Мамедов возглавил правление азербайджанской СК AtaSigorta

Новым председателем правления азербайджанской страховой компании AtaSigorta назначен Орхан Мамедов, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Данное решение было принято в ходе внеочередного общего собрания акционеров компании. О. Мамедов сменил на должности председателя правления Мусейиба Алиева, покинувшего эту должность по собственному желанию", - отметили в компании.

Отметим, что О. Мамедов ранее занимал должность первого заместителя председателя правления AtaSigorta. Его на данной позиции сменил заместитель председателя правления Гошгар Гасанов.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является AtaHolding. Компания входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана. Уставный капитал компании составляет 14,6 млн манатов.

В 2018 году премии компании составили 22,4 млн манатов, выплаты – 10,6 млн манатов.

А. Мамедов