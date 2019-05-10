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Финансы 10.05.2019 10:00

Орхан Мамедов возглавил правление азербайджанской СК AtaSigorta

Новым председателем правления азербайджанской страховой компании AtaSigorta назначен Орхан Мамедов, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Данное решение было принято в ходе внеочередного общего собрания акционеров компании. О. Мамедов сменил на должности председателя правления Мусейиба Алиева, покинувшего эту должность по собственному желанию", - отметили в компании.

Отметим, что О. Мамедов ранее занимал должность первого заместителя председателя правления AtaSigorta. Его на данной позиции сменил заместитель председателя правления Гошгар Гасанов.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является AtaHolding. Компания входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана. Уставный капитал компании составляет 14,6 млн манатов.

В 2018 году премии компании составили 22,4 млн манатов, выплаты – 10,6 млн манатов.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, КОМПАНИЯ, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]