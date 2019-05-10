Глава Азербайджана возложил венок к могиле экс-президента страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи в сопровождении членов правительства и парламента посетили в пятницу на Аллее почетного захоронения могилу экс-президента страны Гейдара Алиева, которому сегодня исполнилось бы 96 лет.
Глава государства возложил венок к могиле Г.Алиева и почтил его память.
Г.Алиев в 1993-2003гг являлся президентом Азербайджана.
Г.Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахичевань. В июле 1969 года пленум ЦК компартии Азербайджана избрал Г.Алиева на должность первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. 24 ноября 1982 года Г.Алиев был назначен первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. В октябре 1993 года Г.Алиев был избран президентом, в 1998 году - переизбран на пост главы государства.
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