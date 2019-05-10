Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров, надеется на встречу с его руководителями

Президент США Дональд Трамп призывает Иран отказаться от амбиций в сфере атома и вернуться к переговорам, говорится в заявлении Белого дома, распространенном в среду американскими СМИ.

"Мы призываем режим отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своих граждан и честно вернуться за стол переговоров", - заявил Д.Трамп.

Он также выразил надежду на то, что "когда-нибудь встретится с лидерами Ирана".

Ранее в среду Д.Трамп подписал указ о введении санкций против производства металлов в Иране. Указ касается сферы производства стали, алюминия и меди.

Перед этим в среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из сделки США.