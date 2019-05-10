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Регион 10.05.2019 10:26

ЕС отвергает ультиматумы со стороны Ирана

ЕС, Франция, Германия и Великобритания не приемлют ультиматумы, выдвигаемые Ираном в вопросе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг.

"Мы отвергаем любые ультиматумы", - говорится в заявлении.

"Мы остаемся полностью привержены сохранению и полной имплементации СВПД", - говорится в заявлении.

Также авторы заявления призвали Иран продолжать соблюдение своих обязательств в рамках СВПД и отказаться от любых шагов, провоцирующих эскалацию.

С совместным заявлением выступили глава европейской дипломатии Федерика Могерини, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД ФРГ Хайко Маас и глава МИД Великобритании Джереми Хант. Они отметили серьезную обеспокоенность в связи с заявлениями Ирана по обязательствам в рамках СВПД.

В то же время в ЕС выразили сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана после того, как Вашингтон решил выйти из СВПД. Также авторы заявления призвали все страны, не являющиеся участниками СВПД, воздержаться от действий, которые "мешают оставшимся участникам полностью выполнять свои обязательства".

ЕС, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что намерены в дальнейшем работать над специальным платежным механизмом для торговли с Ираном Instex.

"Мы полны решимости и впредь прилагать усилия для продолжения законной торговли с Ираном, в том числе путем ввода в действие специального платежного средства Instex", - говорится в заявлении.

В среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из сделки США.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]