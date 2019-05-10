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Дальнее зарубежье 10.05.2019 10:47

Могерини подтверждает приверженность ЕС сохранению СВПД

ЕС привержен полной имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, так как это вопрос безопасности для всего мира, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы остаемся полностью приверженными полной имплементации СВПД, ядерной сделки, это вопрос безопасности для нас и для всего мира", - сказала Ф.Могерини журналистам перед неформальным саммитом глав 27 стран ЕС в румынском городе Сибиу.

Заявления Ирана по СВПД вырвали сильную обеспокоенность среди членов ЕС, подчеркнула Ф.Могерини. Однако, отметила Ф.Могерини, Иран до сих пор полностью исполнял свои обязательства по ядерной сделке.

Ф.Могерини заявила, что МАГАТЭ продолжит отслеживать соблюдение договоренностей Ираном и выразила надежду, что приверженность Европейского союза СВПД будет способствовать дальнейшему сохранению соглашения.

Ранее в четверг Ф.Могерини совместно с главами МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовала заявление, в котором говорится, что ЕС не приемлет ультиматумов со стороны Тегерана. Авторы заявления также подчеркнули желание сохранить СВПД и продолжать законную торговлю с Ираном, в том числе при помощи механизма Instex. Также в заявлении выражено сожаление в связи с санкциями США в отношении Ирана, восстановленными после решения Вашингтона выйти из СВПД.

В среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из сделки США.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СДЕЛКА, СОХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]