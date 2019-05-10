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Регион 10.05.2019 11:03

В Париже обеспокоены решением Ирана по СВПД и опасаются эскалации кризиса

Париж выражает обеспокоенность решением Тегерана о прекращении выполнения ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщают французские СМИ со ссылкой на МИД Франции.

Согласно сообщению министерства, Париж призывает не допустить любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации.

"Важно избегать любых действий, которые могут помешать выполнению обязательств сторонами, которые в настоящее время участвуют в соглашении, или тех действий, которые могут привести к эскалации", - приводят СМИ выдержки из заявления ведомства.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будут вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - заявил Х.Рухани.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, ИРАН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]