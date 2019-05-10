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Дальнее зарубежье 10.05.2019 11:11

Макрон призвал сохранить ядерную сделку с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Франция с самого начала была очень твердо привержена ядерному соглашению, которое мы подписали и по которому вели переговоры", - заявил Э.Макрон в четверг журналистам в румынском городе Сибиу, куда прибыл на неформальный саммит ЕС.

По его словам, СВПД не является полным, и его следует дополнить с расчетом на период после 2025 года, отслеживая деятельность Ирана в баллистической области и с учетом действий этой страны в регионе.

"Но мы желаем сохранить СВПД, то есть соглашение 2015 года. Его нужно сохранить. Иран должен остаться в этом соглашении. И мы должны сделать все, чтобы так было", - сказал Э.Макрон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]