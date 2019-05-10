Макрон призвал сохранить ядерную сделку с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Франция с самого начала была очень твердо привержена ядерному соглашению, которое мы подписали и по которому вели переговоры", - заявил Э.Макрон в четверг журналистам в румынском городе Сибиу, куда прибыл на неформальный саммит ЕС.
По его словам, СВПД не является полным, и его следует дополнить с расчетом на период после 2025 года, отслеживая деятельность Ирана в баллистической области и с учетом действий этой страны в регионе.
"Но мы желаем сохранить СВПД, то есть соглашение 2015 года. Его нужно сохранить. Иран должен остаться в этом соглашении. И мы должны сделать все, чтобы так было", - сказал Э.Макрон.
Глава Азербайджана возложил венок к могиле экс-президента страны
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения и Азербайджан обсуждают возможность обмена по принципу "всех на всех" - Тоноян
Турецкий Petkim увеличил в I квартале чистую прибыль на 14%
Минналогов Азербайджана в январе-апреле зарегистрировало свыше 36,5 тыс. налогоплательщиков
ЦБ Азербайджана планирует 13 мая на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Трое из пострадавших при взрыве на судне «Исрафил Гусейнов» на Каспии находятся в критическом состоянии – Минздрав Азербайджана
Google представила новую версию умного дисплея для дома
Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Татары Азербайджана приняли участие в праздновании 74-летия Победы в ВОВ
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР