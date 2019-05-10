Москва продолжит сотрудничество с Тегераном в сфере мирного атома - МИД РФ

МИД РФ заявил о понимании Москвой частичного приостановления Ираном выполнения обязательств по "ядерной сделке" и подтвердил намерение сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома, а также призвал ускорить запуск платежного механизма "Инстекс" для торговых сделок с Ираном.
"С пониманием восприняли решение Исламской Республики Иран о приостановлении выполнения части её добровольно принятых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в четверг.
"Осуждаем действия США, которые не только год назад вышли из СВПД, а затем демонстративно и вызывающе в нарушение резолюции СБ ООН 2231 ввели односторонние ограничения против Ирана, но и пытаются применять меры экономического и политического давления, чтобы побудить и другие государства не выполнять упомянутую резолюцию, воспрепятствовать их нормальному экономическому сотрудничеству с ИРИ", - подчеркивается в комментарии.
В то же время МИД РФ призвал Иран "воздерживаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства-участники "ядерной сделки" - соблюдать свои обязательства согласно Плану действий, форсировать реализацию проектов, осуществляемых в соответствии со всеобъемлющими договоренностями, в частности модернизацию реактора в Араке".
"Кроме того, необходимо кардинально ускорить запуск специального платежного механизма "Инстекс", призванного содействовать обслуживанию торговых сделок с Ираном", - подчеркивает МИД РФ.
Он выразил "готовность и дальше сотрудничать с Тегераном как в рамках СВПД, так и для продвижения других двусторонних проектов". "В частности, намерены продолжить работы по перепрофилированию бывшего уранообогатительного предприятия в Фордо под производство стабильных изотопов, а также по строительству АЭС "Бушер", - говорится в комментарии МИД РФ.
"Призываем всех не сворачивать такие экономические связи, в т.ч. закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей", - отмечает МИД РФ.
Кроме того, МИД РФ настаивает на том, "чтобы Вашингтон прекратил любые действия, затрудняющие взаимодействие других государств с Ираном в финансово- экономической, политической и иных сферах".
"Пока же видим продолжение Вашингтоном прежней линии. Только что США ввели новый пакет санкций, затрагивающих металлургическую отрасль Ирана. Решительно осуждаем этот шаг", - говорится в комментарии МИД РФ.
Кроме того, МИД РФ выступил за созыв заседания предусмотренной СВПД Совместной комиссии, в рамках которой участники соглашения, включая Иран, могли бы определить пути нормализации ситуации, коллективно наметить "дорожную карту" движения вперед в интересах гарантированного сохранения договоренности.
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ В МАЕ "НА ПОЛЯХ" МИНИСТЕРСКОЙ ВСТРЕЧИ СОВЕТА ЕВРОПЫ
Ситуация вокруг СВПД, скорее всего, будет обсуждаться "на полях" заседания Комитета министров Совета Европы 16-17 мая, сообщил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас будет сессия Комитета министров Совета Европы 16-17 мая, которая, вы знаете, будет иметь определяющее значение для будущего организации. Поэтому все рассчитывают, что будет много министров, и на полях наверняка будут встречи, и, конечно, не одна", - сказал А.Грушко журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли ситуация вокруг СВПД обсуждаться на уровне министров с европейскими коллегами.
Он отметил, что "уже есть определенные договоренности", не уточнив, с кем конкретно планируются встречи.
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