Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.05.2019 10:33

Москва продолжит сотрудничество с Тегераном в сфере мирного атома - МИД РФ

МИД РФ заявил о понимании Москвой частичного приостановления Ираном выполнения обязательств по "ядерной сделке" и подтвердил намерение сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома, а также призвал ускорить запуск платежного механизма "Инстекс" для торговых сделок с Ираном.

"С пониманием восприняли решение Исламской Республики Иран о приостановлении выполнения части её добровольно принятых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в четверг.

"Осуждаем действия США, которые не только год назад вышли из СВПД, а затем демонстративно и вызывающе в нарушение резолюции СБ ООН 2231 ввели односторонние ограничения против Ирана, но и пытаются применять меры экономического и политического давления, чтобы побудить и другие государства не выполнять упомянутую резолюцию, воспрепятствовать их нормальному экономическому сотрудничеству с ИРИ", - подчеркивается в комментарии.

В то же время МИД РФ призвал Иран "воздерживаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства-участники "ядерной сделки" - соблюдать свои обязательства согласно Плану действий, форсировать реализацию проектов, осуществляемых в соответствии со всеобъемлющими договоренностями, в частности модернизацию реактора в Араке".

"Кроме того, необходимо кардинально ускорить запуск специального платежного механизма "Инстекс", призванного содействовать обслуживанию торговых сделок с Ираном", - подчеркивает МИД РФ.

Он выразил "готовность и дальше сотрудничать с Тегераном как в рамках СВПД, так и для продвижения других двусторонних проектов". "В частности, намерены продолжить работы по перепрофилированию бывшего уранообогатительного предприятия в Фордо под производство стабильных изотопов, а также по строительству АЭС "Бушер", - говорится в комментарии МИД РФ.

"Призываем всех не сворачивать такие экономические связи, в т.ч. закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей", - отмечает МИД РФ.

Кроме того, МИД РФ настаивает на том, "чтобы Вашингтон прекратил любые действия, затрудняющие взаимодействие других государств с Ираном в финансово- экономической, политической и иных сферах".

"Пока же видим продолжение Вашингтоном прежней линии. Только что США ввели новый пакет санкций, затрагивающих металлургическую отрасль Ирана. Решительно осуждаем этот шаг", - говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме того, МИД РФ выступил за созыв заседания предусмотренной СВПД Совместной комиссии, в рамках которой участники соглашения, включая Иран, могли бы определить пути нормализации ситуации, коллективно наметить "дорожную карту" движения вперед в интересах гарантированного сохранения договоренности.

СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ В МАЕ "НА ПОЛЯХ" МИНИСТЕРСКОЙ ВСТРЕЧИ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Ситуация вокруг СВПД, скорее всего, будет обсуждаться "на полях" заседания Комитета министров Совета Европы 16-17 мая, сообщил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"У нас будет сессия Комитета министров Совета Европы 16-17 мая, которая, вы знаете, будет иметь определяющее значение для будущего организации. Поэтому все рассчитывают, что будет много министров, и на полях наверняка будут встречи, и, конечно, не одна", - сказал А.Грушко журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли ситуация вокруг СВПД обсуждаться на уровне министров с европейскими коллегами.

Он отметил, что "уже есть определенные договоренности", не уточнив, с кем конкретно планируются встречи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, АТОМ


Похожие новости


Лавров второй раз встретится с Помпео, среди тем для обсуждения - Венесуэла, Украина и Сирия Разговор Лавров-Помпео запланирован на среду - МИД РФ Глава иранского МИД намерен вскоре посетить КНДР и Россию Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха В Москве началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху Турция приобретет у России вторую партию С-400, если США откажут в поставках Patriot - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]