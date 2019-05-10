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ТЭК 10.05.2019 10:51

Нефть вернулась к росту на ожиданиях возобновления переговоров США и Китая, Brent у $70,8

Цены на нефть эталонных марок возобновили подъем в ходе торгов в пятницу на ожиданиях, что США и Китай возобновят переговоры о торговле.

Накануне нефть продемонстрировала разнонаправленные изменения на фоне опасений срыва этих переговоров и сигналов о небольшом увеличении добычи ОПЕК: по данным опросам S&P Global Platts, в апреле страны нефтяного картеля нарастили производство на 30 тыс. баррелей в сутки.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:11 подорожали на $0,42 (0,60%) - до $70,81 за баррель. На торгах в четверг их цена поднялась на 2 цента (0,03%) и составляла на закрытие $70,39 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,40 (0,65%) - до $62,10 за баррель. На предыдущих торгах WTI потеряла в цене $0,42 (0,7%), опустившись до $61,70 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай фактически сорвал торговую сделку между странами. Вашингтон грозил с 10 мая поднять пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с текущих 10% до 25%.

Впрочем, в четверг Д.Трамп сообщил, что получил "прекрасное письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина и что препятствий для сделки со стороны Китай "практически не было".

Торговые переговоры США и Китая должны возобновиться в Вашингтоне в пятницу.

Аналитики Barclays повысили прогнозы цен на нефть на третий квартал на $4 за баррель как для Brent, так и для WTI - до $74 и $67 за баррель соответственно. При этом Barclays прогнозирует среднегодовую цену Brent на уровне $71 за баррель, WTI - $63 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]