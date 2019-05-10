В Венесуэле задержан вице-спикер оппозиционной Национальной ассамблеи

В Каракасе задержали вице-спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, сообщил в четверг лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Диктатура похитила вице-председателя Национальной ассамблеи руками своей политической полиции", - написал Х.Гуайдо в Twitter.

Лидер оппозиции рассказал, что в момент задержания Э.Самбрано находился в своем автомобиле, и правоохранительные органы при задержании использовали подъемный кран, чтобы увезти автомобиль.

По данным телеканала BBC, задержание Э.Самбрано провели сотрудники Sebin - Боливарианской службы национальной разведки, они доставили его в одну из тюрем Каракаса. В поддерживающей президента страны Николаса Мадуро Национальной конституционной ассамблее Венесуэлы Э.Самбрано назвали одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей неделю назад в Венесуэле.

"Один из главных участников заговора для переворота был задержан. Им придется расплатиться судом за провалившуюся попытку переворота", - сказал глава конституционной ассамблеи Диосадо Кабельо.

Ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности семерых представителей законодательной власти страны, поддержавших неудавшийся переворот, среди них был и Э.Самбрано.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.

На 1 мая Х.Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако в итоге попытка переворота не увенчалась успехом.

Позднее Х.Гуайдо в интервью газете Washington Post признал, что при подготовке акции были допущены ошибки. По словам Х.Гуайдо, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.