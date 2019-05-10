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Дальнее зарубежье 10.05.2019 11:43

ЕС призывает немедленно освободить арестованного венесуэльского оппозиционера

ЕС призывает власти Венесуэлы незамедлительно освободить задержанного в Каракасе вице-спикера Национальной ассамблеи оппозиционера Эдгара Самбрано, говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы в четверг.

"Европейский союз призывает к немедленному освобождению Эдгара Самбрано и возлагает ответственность за его безопасность на соответствующие органы (Венесуэлы)", - говорится в заявлении.

Задержание вице-спикера венесуэльской Национальной ассамблеи в ЕС назвали "вопиющим нарушением конституции страны", а также "политически мотивированным действием, направленным на то, чтобы заставить замолчать Национальную Ассамблею".

ЕС призывает власти Венесуэлы соблюдать гражданские права, депутатскую неприкосновенность и безопасность всех членов оппозиционной Национальной ассамблеи, в том числе лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Ранее в четверг Х.Гуайдо сообщил, что венесуэльская служба национальной разведки Sebin задержала Э.Самбрано. По его данным, оппозиционер находился в автомобиле, в котором его при помощи подъемного крана доставили к тюрьме.

Верховный суд Венесуэлы в среду распорядился привлечь к ответственности семерых представителей законодательной власти страны, поддержавших неудавшийся переворот, среди них был и Э.Самбрано.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.

На 1 мая Х.Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако в итоге эта попытка не увенчалась успехом.

Позднее Х.Гуайдо в интервью газете Washington Post признал, что при подготовке акции были допущены ошибки. По словам Х.Гуайдо, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ПРИЗЫВ


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