Туск призвал Турцию соблюдать суверенные права Кипра на фоне спора о бурении

Глава Евросовета Дональд Туск в четверг призвал Турцию уважать права Кипра как суверенного государства на фоне эскалации из-за морского бурения у берегов острова.

"ЕС поддерживает Республику Кипр и ожидает, что Турция будет уважать суверенные права страны-члена ЕС", - сказал Д.Туск по итогам неформального саммита 27 стран-членов ЕС в Сибиу в Румынии.

Евросовет продолжит пристально следить за ситуацией, отметил Д.Туск.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил лидерам ЕС, что Турция намерена начать бурение в эксклюзивной экономической зоне Кипра, где были обнаружены месторождения газа. Кипр утверждает, что турецкое буровое судно стоит в 68 километрах от побережья кипрского курорта Пафос, его сопровождают несколько судов и турецкий военный фрегат.