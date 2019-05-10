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Регион 10.05.2019 12:01

Туск призвал Турцию соблюдать суверенные права Кипра на фоне спора о бурении

Глава Евросовета Дональд Туск в четверг призвал Турцию уважать права Кипра как суверенного государства на фоне эскалации из-за морского бурения у берегов острова.

"ЕС поддерживает Республику Кипр и ожидает, что Турция будет уважать суверенные права страны-члена ЕС", - сказал Д.Туск по итогам неформального саммита 27 стран-членов ЕС в Сибиу в Румынии.

Евросовет продолжит пристально следить за ситуацией, отметил Д.Туск.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил лидерам ЕС, что Турция намерена начать бурение в эксклюзивной экономической зоне Кипра, где были обнаружены месторождения газа. Кипр утверждает, что турецкое буровое судно стоит в 68 километрах от побережья кипрского курорта Пафос, его сопровождают несколько судов и турецкий военный фрегат.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, КИПР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]