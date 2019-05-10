Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс может быть расширен только с согласия всех трех стран-участниц - премьер Грузии

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.
"Это стратегический проект для нас, и между тремя странами подписано соглашение, конкретно определяющее принципы, на которых он реализуется", - сказал М.Бахтадзе журналистам в четверг, комментируя состоявшуюся на днях встречу в Анкаре, на которой руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали меморандум о возможности присоединения ОАО "Российские железные дороги" к проекту БТК.
По словам грузинского премьера, большая часть работ завершена, и этот проект обязательно будет закончен по имеющимся инженерным решениям. Что касается встречи в Анкаре и подписанного там меморандума, то М.Бахтадзе выразил мнение, что эта встреча проходила "под другим ракурсом".
"Похоже, эта встреча была совершенного другого ракурса, поскольку в соответствии с соглашением, подписанным между тремя странами (Азербайджаном, Грузией и Турцией - ИФ), только в случае согласия всех трех стран к проекту может присоединиться любой другой игрок", - заявил М.Бахтадзе.
Он отметил, что именно на территории Грузии будет соединительная станция, где произойдёт смычка железной дороги так называемого "европейского стандарта" (шириной колеи 1435 мм) с существующей "широкой" колеёй, и это произойдёт именно в грузинском Ахалкалаки. "Никакой другой вариант не обсуждается", - подчеркнул М.Бахтадзе.
6 мая руководители железных дорог РФ, Турции и Азербайджана подписали меморандум о возможности реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия) - Карс протяженностью 76 км по территории Турции и логистического терминала в Карсе.
Как говорилось в пресс-релизе РЖД, "меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных ж/д перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы".
Железнодорожная магистраль БТК, была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Общая протяженность БТК составляет 826 километров.
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