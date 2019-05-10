Власть в Белоруссии невозможно свергнуть - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность развития событий в его стране по сирийскому или венесуэльскому сценарию, заявив, что эти попытки в Белоруссии уже потерпели крах.
"Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в Сирии, Ливии и других государствах", - сказал А.Лукашенко после торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Президента цитирует госагентство "БелТА".
По словам главы государства, власти Белоруссии не просто предвидели, как будут развиваться конфликты в разных точках планеты, но так или иначе сами пережили эти события.
"Все это мы пережили. По-моему, в 2010 году была последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните штурм Дома правительства. К резиденции президента побоялись подойти. Мы все это пережили: и гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство", - сказал президент.
По словам А.Лукашенко, протестные настроения в стране, которые могли обернуться столкновениями, удалось вовремя пресечь. "Мы, как сейчас уже видно, спасли свою страну. Даже если мы завтра уйдем на пенсию, мы можем сказать своим детям: берите, живите спокойно и мирно. Даже богатые, расположенные рядом государства думают: а что оставить детям? Мы этого избежали, поэтому нам это уже не страшно. Но об этом надо думать всегда, и мы это держим в уме", - резюмировал президент.
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