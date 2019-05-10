Китай разрешил экспортировать подержанные автомобили

Власти Китая разрешили экспортировать подержанные автомобили для стимулирования продаж машин в стране.

Экспорт бывших в употреблении автомобилей официально был разрешен в минувшее воскресенье, 5 мая.

По сообщению агентства "Синьхуа", первыми разрешение на экспорт подержанных автомобилей получили 10 административных единиц, в том числе Пекин и Шанхай.

Китайское министерство торговли в понедельник опубликовало заявление, в котором говорится, что потенциальные возможности для развития экспортного рынка подержанных автомобилей в Китае очень велики.

Ведомство сообщило, что будет работать над улучшением регулирования рынка и услуг в поддержку экспорта б/у автомобилей совместно с министерством общественной безопасности и Главным таможенным управлением КНР.

В минувшем году продажи подержанных автомобилей в Китае составили около 13,83 млн, что вполовину меньше показателя продаж новых автомобилей.

Продажи транспортных средств в Китае по итогам 2018 года снизились впервые за 28 лет. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), реализация дилерским центрам уменьшились в минувшем году на 2,8% - до 28,1 млн единиц.

Данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) также указали на первое более чем за 20 лет сокращение продаж автомобилей в стране в прошлом году - на 6%, до 22,7 млн единиц.