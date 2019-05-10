Китай разрешил экспортировать подержанные автомобили

Власти Китая разрешили экспортировать подержанные автомобили для стимулирования продаж машин в стране.
Экспорт бывших в употреблении автомобилей официально был разрешен в минувшее воскресенье, 5 мая.
По сообщению агентства "Синьхуа", первыми разрешение на экспорт подержанных автомобилей получили 10 административных единиц, в том числе Пекин и Шанхай.
Китайское министерство торговли в понедельник опубликовало заявление, в котором говорится, что потенциальные возможности для развития экспортного рынка подержанных автомобилей в Китае очень велики.
Ведомство сообщило, что будет работать над улучшением регулирования рынка и услуг в поддержку экспорта б/у автомобилей совместно с министерством общественной безопасности и Главным таможенным управлением КНР.
В минувшем году продажи подержанных автомобилей в Китае составили около 13,83 млн, что вполовину меньше показателя продаж новых автомобилей.
Продажи транспортных средств в Китае по итогам 2018 года снизились впервые за 28 лет. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), реализация дилерским центрам уменьшились в минувшем году на 2,8% - до 28,1 млн единиц.
Данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) также указали на первое более чем за 20 лет сокращение продаж автомобилей в стране в прошлом году - на 6%, до 22,7 млн единиц.
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