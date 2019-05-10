Президент Азербайджана посадил дерево в рамках кампании, посвященной дню рождения Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в пятницу в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.
Кампания по посадке деревьев состоялась на участке зеленых насаждений, заложенном на 28-м километре автотрассы Зыхский круг – Международных аэропорт Гейдар Алиев, говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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