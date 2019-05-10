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Это интересно 10.05.2019 11:41

Google представила новую версию умного дисплея для дома

Американская компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., представила смарт-дисплей для дома Nest Hub Max со встроенной видеокамерой и системой распознавания лиц в ходе конференции для разработчиков Google I/O.

Устройство с 10-дюймовым экраном оснащено камерой, которую можно использовать для видеозвонков и в качестве камеры слежения.

В новом гаджете также есть функция распознавания лица, благодаря которой устройство сможет показывать конкретному человеку персонализированную информацию, например, напоминания из календаря.

Nest Hub Max оснащен тремя динамиками и может использоваться в качестве музыкальной колонки. При этом гаджет поддерживает управление жестами.

Стоимость устройства будет начинаться от $229. Оно поступит в продажу на территории США, Великобритании и Австралии этим летом. В России гаджет доступен не будет.

Помимо Nest Hub Max компания также представила более бюджетные версии смартфона Google Pixel - Google Pixel 3A и 3A XL, в которых осталась 12-мегапиксельная камера флагманской модели. Стоимость 3A начинается от $399, 3A XL - от $479. Данные смартфоны также не будут доступны в России.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, GOOGLE, ГАДЖЕТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]