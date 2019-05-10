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Дальнее зарубежье 10.05.2019 12:23

Девять человек погибли в результате двух взрывов в Афганистане за последние два дня - СМИ

По меньшей мере, пять человек погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва в центральной афганской провинции Дайкунди, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на региональные власти.

По их информации, транспортное средство, в котором находились эти люди, подорвался на взрывном устройстве, установленном на дороге. Пострадавшие были доставлены в ближайшую районную больницу.

По данным СМИ, накануне вечером в другой афганской провинции Фарьяб на северо-западе страны четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва придорожного фугаса.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]