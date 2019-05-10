Девять человек погибли в результате двух взрывов в Афганистане за последние два дня - СМИ

По меньшей мере, пять человек погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва в центральной афганской провинции Дайкунди, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на региональные власти.

По их информации, транспортное средство, в котором находились эти люди, подорвался на взрывном устройстве, установленном на дороге. Пострадавшие были доставлены в ближайшую районную больницу.

По данным СМИ, накануне вечером в другой афганской провинции Фарьяб на северо-западе страны четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва придорожного фугаса.