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СНГ 10.05.2019 12:10

Причиной смерти Доренко стал разрыв аорты - радиостанция

Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер от разрыва аорты, говорится в сообщении на сайте радиостанции.

"Главный редактор "Говорит Москва" умер от разрыва аорты. "Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

С.Доренко умер 9 мая. Ему было 59 лет.

Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи. После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки. Карьеру на телевидении Сергей Доренко начал в 1985 году. Он вёл программу "Время" и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы"; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы "Подъём" на "Русской службе новостей". В 2014-м году создал радиостанцию "Говорит Москва", был её главным редактором и ведущим программы "Подъём", напоминается на сайте.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТ, СМЕРТЬ, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]