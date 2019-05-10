Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

10.05.2019 12:11

В Баку пройдет финансово-технологический саммит

Саммит по финансам и технологиям пройдет в Баку 16-17 мая, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана.

Согласно сообщению, саммит пройдет в рамках "Недели финансовых и цифровых технологий" (13-17 мая), организованной Палатой.

"На саммите будут обсуждены новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме, инновационные решения, финансовые технологии и безопасность. Ожидается участие представителей Европейской банковской федерации, Международной финансовой корпорации, платежных систем VISA, MasterCard, American Express, SWIFT, а также представители ведущих организаций в области электронных платежей и цифрового банкинга из США, Японии, Китая, стран СНГ и ЕС", - говорится в сообщении.

В рамках недели также предусмотрено подписание меморандума взаимопонимания между MBNP, министерством транспорта, связи и высоких технологий,Центральным банком, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и Ассоциацией банков Азербайджана.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНАНСЫ, САММИТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]