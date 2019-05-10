В Баку пройдет финансово-технологический саммит

Саммит по финансам и технологиям пройдет в Баку 16-17 мая, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана.
Согласно сообщению, саммит пройдет в рамках "Недели финансовых и цифровых технологий" (13-17 мая), организованной Палатой.
"На саммите будут обсуждены новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме, инновационные решения, финансовые технологии и безопасность. Ожидается участие представителей Европейской банковской федерации, Международной финансовой корпорации, платежных систем VISA, MasterCard, American Express, SWIFT, а также представители ведущих организаций в области электронных платежей и цифрового банкинга из США, Японии, Китая, стран СНГ и ЕС", - говорится в сообщении.
В рамках недели также предусмотрено подписание меморандума взаимопонимания между MBNP, министерством транспорта, связи и высоких технологий,Центральным банком, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и Ассоциацией банков Азербайджана.
А.Мамедов
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